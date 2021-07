Covid: Di Maio, su efficacia del green pass "sono i dati a parlare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'efficacia del green pass "sono i dati a parlare", e basta guardare il numero record di prenotazioni di vaccinazioni delle ultime 48 ore per capire che la misura sta funzionando. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando oggi a margine del Giffoni Film Festival. "Non vogliamo vessare i cittadini italiani. Abbiamo una maggioranza di italiani vaccinati e non si capisce perché l'Italia debba pagare con la crisi economica e sanitaria perché c'è una parte che non lo vuole fare (il vaccino)", ha detto Di Maio, sottolineando la necessità di andare avanti con la campagna di vaccinazione anche una volta che si sarà raggiunta l'immunità di gregge nel nostro Paese. "Anche quando avremo terminato la camp di vaccinazione dovremo preoccuparci che questa proceda anche in altri continenti come in Africa, dove solo il 2 per cento della popolazione è finora vaccinata, perché per uscire da questa crisi abbiamo bisogno di raggiungere un numero sufficiente di vaccinazioni", ha osservato il titolare della Farnesina, che alle accuse al governo di dare troppa importanza alla scienza ha replicato: "Sia questo governo che quello precedente sono stati accusati di aver ascoltato troppo la scienza e la comunità scientifica. Noi ci siamo sempre affidati agli scienziati. Sono loro che devono dare le indicazioni, poi è chiaro che la politica deve verificare la fattibilità delle misure prese ma finora c'è stata un'ottima collaborazione. È un dibattito globale che riguarda tutti i paesi - ha proseguito - ma alla fine ricordiamoci sempre che se stiamo vaccinando è perché abbiamo sviluppato vaccini in tempi record. La comunità scientifica è stata all'altezza della sfida", ha concluso Di Maio. (Res)