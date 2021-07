Spagna: re Felipe, Corona è "ponte tra passato, presente e futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corona spagnola è un "ponte tra passato, presente e futuro" e simboleggia la "continuità della comunità politica, culturale e umana" del Paese. Lo ha affermato il re Felipe VI nel corso del suo discorso alla tradizionale Offerta all'apostolo che si è svolta oggi a Santiago de Compostela, elogiando "le lingue e culture" della Spagna come "un'opera collettiva in cui i sogni di molti antenati hanno preso forma in una convivenza democratica". Il monarca ha definito la crisi sanitaria provocata dalla pandemia del coronavirus come "una delle esperienze più dure che conserviamo nella nostra memoria" che in pochissimo tempo ha cambiato abitudini, costumi e routine che ha portato nel cuore di molte persone paure, incertezze, preoccupazioni". Per questo motivo, in momenti come questi, Felipe VI considera "essenziale avere "fari che brillano e indicano la strada nel buio" ed uno di questi è rappresentato dai cittadini che "con la loro solidarietà e dedizione, con un grande senso civico, hanno fatto ogni sforzo per aiutare i loro simili".(Spm)