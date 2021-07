Tunisia: Ennahda, assalto al quartier generale è “attacco terroristico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista democratico della Tunisia Ennahda, prima forza dell’Assemblea dei rappresentati del popolo (parlamento monocamerale tunisino), condanna l’assalto al suo quartier generale avvenuto in diverse città del Paese, definendolo un “attacco terroristico”. Lo rende noto l’emittente televisiva “Mosaique Fm”, che riprende una dichiarazione del movimento secondo la quale gli assalitori erano “gruppi di anarchici con slogan populisti e antidemocratici”. Il movimento ha duramente condannato le “bande criminali che vogliono attaccare la sede del movimento e i suoi militanti e diffondere caos per favorire il rovesciamento del percorso democratico”. Il movimento ha ringraziato i servizi di sicurezza per essere prontamente intervenuti e ha invitato tutti i politici e i sostenitori della democrazia e condannare questi attacchi. Durante la giornata di oggi, 64esimo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, sono scoppiate alcune proteste di fronte alla sede del parlamento e diverse città del Paese. I manifestanti hanno preso d’assalto le sedi del partito Ennahda in diverse regioni, gridando slogan contro il primo ministro, Hichem Mechichi, il presidente del parlamento, Rachid Ghannouchi e i diversi partiti politici, accusati dai manifestanti di essere la causa della crisi sanitaria, economia e politica in cui è sprofondato il Paese nordafricano.(Tut)