Spagna: Unesco dichiara Paseo del Prado-El Retiro di Madrid patrimonio mondiale dell'umanità

- Il Paseo del Prado-El Retiro di Madrid è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco dopo circa sette anni di lavoro. Il sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e il ministro della Cultura, Miquel Iceta, hanno seguito l'esame del Comitato in streaming dall'auditorium del Museo del Prado. Il Comune di Madrid sta pianificando una serie di celebrazioni per marcare questo importante elenco. La grande carta vincente di Madrid è stata quella di dimostrare che la sua unicità sta nel fatto che per la prima volta viene presentato uno spazio verde in un ambiente urbano. Il modello illustrato e alberato del Paseo del Prado è stato esportato non solo in altre città della Spagna, ma anche dall'altra parte dell'Atlantico, in Messico ed in Perù. Durante la sessione i paesi membri del Comitato hanno sostenuto e difeso l'iscrizione del bene nella lista del patrimonio mondiale, sottolineando l'importanza di combinare natura, cultura e scienza in un ambiente urbano che ha fatto di Madrid la prima capitale sostenibile d'Europa già nel XVI secolo. (Spm)