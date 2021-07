Milano: De Corato (Fd'I), presenterò emendamenti per sicurezza e lotta alla droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani continuerà la discussione dell'assestamento di bilancio dopo il caos di venerdì quando la delibera, durante il consiglio da remoto, è stata ritirata" ha affermato in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo lombardo e assessore regionale, annunciando la seduta di domani in presenza del Consiglio comunale. "La causa di questo, il parere di legittimità del segretario generale, arrivato durante la replica dei consiglieri alla relazione dell'assessore al Bilancio. Ho chiesto durante lo scorso Consiglio che i revisori dei conti siano presenti un aula per spiegarci l'ennesimo parere critico sui conti del Comune di Milano. Nel documento, da loro prodotto ad accompagnamento della delibera, si dice: 'l'organo ribadisce tuttavia il proprio parere non favorevole, riferito alle previsioni di entrata ed all'adeguatezza dell'accantonamento del fondo contenzioso ed invita l'Ente alla riformulazione delle poste su indicate, in considerazione delle criticità esposte al fine del pieno perseguimento coerente, attendibile e congruo degli equilibri'. Si discuteranno anche gli emendamenti da me e da altri consiglieri presentati" ha aggiunto. "I miei chiederanno più soldi per la sicurezza e contro le aree di spaccio della droga. Chiederò la recinzione e la videosorveglianza del boschetto della droga di Rogoredo. Inoltre proporrò di ripercorrere quanto fatto dalla giunta Moratti, ovvero lo stanziamento di una somma che vada a pagare gli straordinari serali della Polizia di Stato nelle aree della movida". (Com)