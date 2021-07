Emirati: Dana Gas vince causa contro società egiziana Ipr Wastani Petroleum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dana Gas, compagnia energetica con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha vinto una causa contro la società egiziana Ipr Wastani Petroleum. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”, secondo la quale la Corte di arbitrato internazionale di Londra si sarebbe pronunciata a favore della compagnia emiratina, in un caso di arbitrato presentato dal gruppo egiziano, dopo che la Dana Gas aveva rifiutato di vendere i suoi asset onshore in Egitto. Lo scorso aprile, Dana Gas ha deciso di cancellare i piani di vendita dei suoi asset onshore in Egitto, rivelati nell'ottobre 2020, a causa del mancato rispetto delle condizioni richieste. Successivamente, la Ipr Wastani Petroleum, parte acquirente nell'operazione di vendita, ha fatto ricorso ad una richiesta di arbitrato dopo aver l’annullamento della procedura di vendita.(Res)