Giustizia: Sibilia, Conte sta lavorando per trovare mediazione

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, dichiara: "Sono certo che nessuno sia disposto ad accettare che vi siano sacche d'impunità in Italia: in particolare se si tratta di mafia. Tutti invece - continua l'esponente dell'esecutivo e del Movimento cinque stelle sui social - riconosciamo la necessità di avere tempi certi per la giustizia come condizione imprescindibile per accelerare gli investimenti nel post-pandemia. Giuseppe Conte bene ha fatto a rappresentare al presidente Draghi le proposte del M5s nel tentativo di superare la logica delle 'bandierine'. Una giustizia affidabile, decisa e veloce deve essere la priorità per tutti a prescindere dal colore politico". Sibilia aggiunge: "Se si alzano continuamente i toni, nessuna mediazione sarà mai sufficiente per le tifoserie; se invece si usa equilibrio si può raggiungere un accordo soddisfacente. Evitiamo di basarci sul titolo di qualche giornale per dare un giudizio su ogni argomento e fidiamoci del presidente - e avvocato - Conte".(Rin)