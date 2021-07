Libano: incontro tra ex primi ministri, focus su prossime consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex primi ministri del Libano Saad Hariri, Fouad Siniora, Tammam Salam e Najib Miqati si sono incontrati alla per discutere delle prossime consultazioni parlamentari previste per domani e organizzate dal presidente libanese, Michel Aoun, per nominare il premier designato che avrà il compito di formare il nuovo governo. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’ufficio stampa di Hariri, secondo il quale i quattro ex capi di governo avrebbero discusso “degli ultimi sviluppi politici del Paese e delle prossime consultazioni”.(Lib)