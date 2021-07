© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri e oggi in Calabria, Regione che deve diventare questione nazionale e, sì, sono davvero molto fiducioso sul voto regionale. Amalia Bruni, neuroscienziata che ha deciso di mettersi in gioco per la sua terra, è la persona giusta per la svolta che la Calabria aspetta". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)