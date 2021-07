Grecia-Cipro: presidente Anastasiades ad Atene da martedì, previsto incontro con premier Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, sarà in visita ad Atene da martedì prossimo per incontrare il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Lo riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", secondo cui l'incontro si svolgerà mercoledì in vista del vertice tra Grecia, Cipro e Giordania in programma nella capitale greca. Nello stesso giorno Mitsotakis avrà anche un incontro privato con il re Abdullah di Giordania. La visita rientra nell'attività diplomatica avviata da Nicosia e da Atene per una soluzione alla questione cipriota sulla base dei trattati del Consiglio di sicurezza dell'Onu e dell'acquis europeo, ovvero una federazione bizonale e bicomunale. Venerdì scorso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato la decisione della Turchia e dell’amministrazione turco-cipriota di riaprire una sezione residenziale del sobborgo di Varosha, a Famagosta, e ha chiesto “l’immediata revoca” di questa azione “unilaterale”. Una dichiarazione approvata da tutti i 15 membri del Consiglio al termine di una riunione a porte aperte ha ribadito che “qualsiasi tentativo di colonizzare qualsiasi parte del sobborgo di Varosha da parte di persone diverse dai suoi abitanti è inammissibile”. La dichiarazione sottolinea quindi l’importanza di rispettare le sue risoluzioni, compreso il trasferimento di Varosha all’amministrazione delle Nazioni Unite e il rispetto della libertà di movimento della forza di pace delle Nazioni Unite a Cipro. I diplomatici del Consiglio hanno affermato inoltre che, su richiesta dell’India e della Cina, al testo originale è stata aggiunta una lingua che menziona specificamente la Turchia e i turco-ciprioti. “Il Consiglio di sicurezza condanna l’annuncio a Cipro da parte dei leader turchi e turco-ciprioti del 20 luglio 2021 sull’ulteriore riapertura di una parte dell’area recintata di Varosha. (segue) (Gra)