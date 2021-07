Grecia-Cipro: presidente Anastasiades ad Atene da martedì, previsto incontro con premier Mitsotakis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale di sicurezza cipriota ha invitato nei giorni scorsi gli ex abitanti del quartiere di Varosha, a Famagosta, a evitare di presentare reclami alla Commissione sulle proprietà immobili (Ipc), in quanto rischierebbero di favorire l’obiettivo della Turchia per la divisione di Cipro. Dopo circa quattro ore di lavoro, il Consiglio nazionale ha diffuso una nota per denunciare gli “annunci inaccettabili e illegali della parte turca per cambiare lo status della città di Famagosta”. Il cambio dello status del quartiere di Varosha, secondo il Consiglio nazionale di sicurezza, è una chiara violazione delle risoluzioni 550/1984 e 789/1992 del Consiglio di sicurezza Onu. “Questi annunci colpiscono in maniera cruciale le prospettive per la ripresa dei negoziati e per una soluzione comprensiva basata sulle risoluzioni dell’Onu su Cipro, sul diritto internazionale e sui valori dell’Unione europea”, si legge nella nota diffusa al termine della riunione a Nicosia, secondo cui l’obiettivo di Ankara è di far avanzare i piani per la divisione dell’isola di Cipro. “Senza ignorare che il principio del rispetto dei diritti individuali di proprietà è un dato di fatto e che nessuno può impedire di esercitare questo diritto, il Consiglio nazionale nota che la possibilità di fare appello alla così detta Commissione implica seri rischi in relazione agli obiettivi della Turchia”, aggiunge la nota invitando la cittadinanza all’unità contro i piani turchi. (segue) (Gra)