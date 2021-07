Libia: Russia conferma sostegno a elezioni di dicembre ed espulsione forze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha confermato il suo sostegno alle autorità libiche per lo svolgimento delle prossime elezioni previste per il 24 dicembre e per l’espulsione dal Paese dei mercenari e delle forze straniere. È quanto emerso dai colloqui tra il tenente generale Khairi al Tamimi, a capo della delegazione militare inviata a Mosca dal generale Khalifa Haftar e membro del comitato militare congiunto 5+5, e la delegazione russa. Lo ha reso noto portavoce dell'Esercito nazionale (Lna) libico a Tripoli, Khaled al Mahjoub, sul suo profilo Facebook, sottolineando che Mosca avrebbe espresso il proprio sostegno all’accordo di cessate il fuoco raggiunto a Ginevra lo scorso anno ed espresso la necessità di tenere le elezioni in Libia nella data stabilita, il 24 dicembre prossimo.(Lit)