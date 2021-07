Milano 2021: De Corato, con Bernardo nostra priorità sicurezza e controllo Navigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Fd’I al Comune di Milano e assessore regionale Riccardo De Corato, il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo e alcuni esponenti di Fd’I oggi sui navigli hanno incontrato i cittadini alcune associazioni e diversi artisti storici della zona. "Quello che è emerso durante l'incontro con i cittadini è la richiesta di controllo della zona specialmente la notte- evidenzia De Corato - Vogliono vedere oltre la Polizia di Stato i vigili come avveniva quando governava il centrodestra, Beppe Sala e il centro sinistra si sono ,da 5 anni, dimenticati di loro". "La polizia locale deve tornare ad avere il controllo del territorio ,-aggiunge il Consigliere- deve conoscere i problemi del quartiere. Non è possibile che sia stato concesso a 800 di loro in periodo lockdown lo smart working. Nelle zone della movida ci vogliono pattuglie fisse della Polizia Locale, tutte le sere, e non spot come avviene ora”. (segue) (Com)