Milano 2021: De Corato, con Bernardo nostra priorità sicurezza e controllo Navigli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Girtanner ex presidente di Zona 6 e membro dell'assemblea nazionale di Fd’I aggiunge: “La sinistra si è dimenticata dei residenti attenta più a soddisfare le richieste di associazioni amiche e centri sociali ". "Dare sicurezza ai gestori dei locali e ai residenti è un obbligo per chi governa la città , a Milano con molto pressapochismo si è permesso lo sviluppo di aree di svago serali incontrollate. Qui per colpa di Sala regna l'anarchia più totale , conclude De Corato - Per questo insieme a Bernardo ci incontreremo nei prossimi giorni per parlare più approfonditamente del problema". (Com)