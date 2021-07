Francia: ministero dell'Interno, 71 persone arrestate nelle proteste di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi hanno arrestato un totale di 71 persone scese in piazza ieri in diverse città per protestare contro l'introduzione del pass sanitario e la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per alcune professioni. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in un comunicato, secondo cui circa un terzo degli arrestati (24) state stati fermati nella capitale Parigi. Più di 160 mila persone sono scese in piazza ieri in tutta la Francia per protestare contro le nuove misure in fase di approvazione da parte del governo. Nella sola Parigi circa 11 mila manifestanti si sono riuniti per esprimere insoddisfazione per le nuove norme di sicurezza, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “Bfm”. Scontri con la polizia sono stati segnalati anche in altre città, tra cui Parigi e Lione, mentre l’emittente “France Televisions” ha denunciato che alcuni dei suoi giornalisti sono stati attaccati dai manifestanti a Marsiglia. In totale, nella sola giornata di ieri si sono svolte più di 160 manifestazioni in tutta la Francia. “Condanno fermamente il comportamento violento che ha preso di mira alcuni agenti di polizia, gendarmi e giornalisti. A Parigi sono state arrestate nove persone”, ha dichiarato su Twitter il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin. (segue) (Frp)