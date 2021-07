© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi brucia la Sardegna non è degno di far parte della nostra comunità. Sto presentando un'interrogazione al governo per chiedere lo stato di emergenza e per non lasciare sole le persone e le aziende danneggiate dagli incendi". Lo dichiara Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna. (Rin)