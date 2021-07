Incendi: Frailis (Pd), dichiarazione calamità e ristori immediati per chi ha subito danni da roghi in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dichiarazione di calamità e ristori immediati per chi ha subito danni dagli spaventosi incendi di questi giorni in Sardegna. In particolare per agricoltori e allevatori, messi in ginocchio dalla furia delle fiamme che ha devastato le loro aziende". Lo dichiara Andrea Frailis, deputato del Partito democratico e componente della commissione Agricoltura della Camera. "I terribili roghi di questi giorni - prosegue il parlamentare in una nota - richiedono interventi rapidi e unità di intenti tra Regione, governo e Parlamento. Noi deputati democratici siamo pronti a sostenere in tutte le sedi istituzionali un piano urgente di aiuti per l'emergenza ma anche un progetto di più ampio respiro, che preveda articolate ed efficaci azioni di prevenzione e interventi per scongiurare il dramma di questi giorni".(Com)