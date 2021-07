Vaccini: Moratti, in Lombardia il 75 per cento popolazione ha avuto prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la propria pagina Facebook la vice presidente regionale e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti informa che “ La Lombardia, con 6.737.088 vaccinati con la prima dose, con la sua campagna anti Covid ha già raggiunto il 75 per cento della popolazione vaccinabile. Le somministrazioni totali hanno raggiunto quota 11.553.628” mentre “I vaccinati completi sono 5.264.734, il 58 per cento della popolazione vaccinabile”. La vice presidente Moratti aggiunge inoltre: “Nella giornata ieri le somministrazioni sono state 95.696 con il 97,98 per cento sul ‘consegnato’ nell'ambito piano vaccinazioni. Intanto, l’adozione del decreto relativo all’obbligo del green pass a partire dai 12 anni, sta producendo nei cittadini un forte impulso alla vaccinazione con un rilevante incremento delle prenotazioni”. (segue) (Rem)