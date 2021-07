Vaccini: Moratti, in Lombardia il 75 per cento popolazione ha avuto prima dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo contesto mutato, si è ritenuto necessario prevedere una rimodulazione dell’offerta vaccinale. Pertanto, dal 29 luglio al 14 agosto, anche in considerazione delle consegne di dosi della struttura commissariale coordinata dal generale Figliuolo, è previsto un rafforzamento dell’offerta vaccinale per rispondere alla domanda dei cittadini. L’Unità di crisi, sulla base del monitoraggio della domanda nelle prime settimane di agosto, potrà prevedere una rimodulazione dell’offerta vaccinale per prime dosi anche per il periodo successivo” conclude Letizia Moratti. (Rem)