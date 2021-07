Libano: presidente Aoun, pronto a collaborare con ex primo ministro Miqati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, si è detto pronto a collaborare con l’ex primo ministro Najib Miqati o qualsiasi altra persona che verrà designata. Lo ha dichiarato lo stesso Aoun durante un’intervista al quotidiano “Al Joumhouria”, sottolineando che il governo uscente potrebbe fare molto di più di quello che ha fatto finora, senza violare la Costituzione. Il presidente libanese si è quindi detto "pronto a collaborare" per la formazione del futuro governo con l'ex premier Nagib Mikati, dato per favorito per formare la nuova squadra, o con "qualsiasi altra personalità" designata dai deputati dopo le consultazioni previste per domani. "Se ognuno di noi avanza passo dopo passo, possiamo trovare un terreno comune, senza violare la Costituzione o le consuetudini, tanto più che la formazione di un governo implica il rispetto di criteri ed equilibri chiari", ha dichiarato Aoun. Le nuove consultazioni sono state organizzate in seguito alla rinuncia dell’incarico di formare il nuovo governo da parte dell’ex primo ministro designato, Saad Hariri, il quale aveva proposto diverse squadre di ministri, non accettate dal presidente Aoun.(Lib)