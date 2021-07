Egitto: riaperto valico di Rafah su Striscia di Gaza dopo Eid al Adha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha deciso di riaprire il valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, per consentire il transito di aiuti e materiali necessari per la ricostruzione dell’enclave palestinese dopo gli scontri con le forze israeliane dello scorso maggio. Lo rende noto il quotidiano egiziano “Al Ahram”. Il valico di Rafah è stato aperto il 16 maggio su indicazione del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, per trasferire i feriti dei bombardamenti israeliani per sottoporli a cure mediche negli ospedali egiziani.(Cae)