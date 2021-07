Nicaragua: arrestato settimo pre-candidato alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Nicaragua ha ordinato gli arresti domiciliari per il pre-candidato alla presidenza per l’Alleanza cittadini per la libertà, Noel Vidaurre, e per il commentatore politico Jaime Arellano. Secondo quanto riferisce un comunicato della polizia, ripreso dal quotidiano "La Prensa", entrambi sono indagati ai sensi della legge 1.055, che punisce chi attenta a vario titolo alla sovranità del Paese incentivando "ingerenza" delle potenze straniere. Si tratta del settimo possibile candidato alle elezioni del prossimo novembre a essere privato della libertà. Lo scorso 12 luglio il Dipartimento di stato Usa ha revocato i visti di 100 membri dell’Assemblea nazionale e del sistema giudiziario del Nicaragua e i loro famigliari diretti. La misura, riferisce una nota del dipartimento, è stata presa per le loro responsabilità o complicità nel minare la democrazia del Paese, sopprimere le proteste pacifiche e violare i diritti umani. (Mec)