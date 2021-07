Spagna: portavoce governo, cerchiamo soluzione a questione catalana ma no a referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo cerca un accordo per mettere fine alla questione catalana ma non un referendum per l'indipendenza in quanto agirà nel quadro della legge e della Costituzione. Lo ha affermato la portavoce del governo e ministra della Politica territoriale, Isabel Rodríguez, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando che l'esecutivo è raggiungere accordi che pacifichino la situazione. A tal proposito, la ministra si è augurata che anche il governo della Generalitat "vada in questa direzione", chiarendo che le posizioni diverse possono sempre arricchire il dibattito che deve avvenire, tuttavia, sempre nel rispetto della legalità. In merito alla possibilità che l'esecutivo possa presentare un ricorso contro il fondo da 10 milioni di euro creato dalla Generalitat per finanziare le sanzioni della Corte dei conti contro i 34 ex alti funzionari incriminati per malversazione, Rodriguez ha spiegato che "è in attesa" di valutare la situazione per la quale, inoltre, il Partito socialista catalano (Psc) ha chiesto un rapporto al Consiglio delle Garanzie della Catalogna. La ministra spagnola ha poi lanciato un appello ai partiti di opposizione affinchè partecipino al progetto di ripresa del Paese. "Ci sentiamo accompagnati dalla comunità economica e imprenditoriale e anche dal desiderio della maggioranza della società di partecipare a questa ripresa tanto attesa. Manca solo l'opposizione", ha evidenziato Rodriguez. (Spm)