Vaticano: Papa, la Giornata dei nonni ci faccia riscoprire il valore degli anziani

- Al termine dell'Angelus, Papa Francesco rivolge un pensiero alla prima Giornata dei nonni e degli anziani. "Nonni e nipoti, giovani e anziani hanno manifestato uno dei volti belli della chiesa, quello dell'alleanza tra generazioni - afferma -. Chiedo al Signore che questa festa aiuti noi che siamo più avanti negli anni a rispondere alla sua chiamata in questa stagione della vita e che mostri alla società il valore della presenza dei nonni e degli anziani, soprattutto in questa cultura dello scarto". Da qui l'invito del Pontefice: "Andate a trovare i vostri nonni e gli anziani soli portando l'esortazione del Papa: 'Io sono con voi'. I nonni hanno bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno dei nonni, devono interloquire, devono incontrarsi. Senza il dialogo tra giovani e nonni la storia non va avanti, la vita non va avanti". (Civ)