- Papa Francesco, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, ha rivolto una preghiera per le vittime delle inondazioni che hanno colpito nei giorni scorsi la Cina, causando enormi devastazioni. "Prego per le vittime e le loro famiglie - ha detto Bergoglio - ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità". (Civ)