Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), Raggi incompetente e intanto tutto fermo

- "Quanti comunicati da parte del sindaco Raggi, quanti lanci di agenzie da parte dei suoi assessori a cominciare dalla Ziantoni sulla riapertura della discarica di Albano quale soluzione, ricordiamo per 'tamponare', e non risolvere il problema dei rifiuti e invece la stessa non riaprirà poiché la società titolare dell'impianto ha annunciato di non aver ricevuto 'la polizza fidejussoria, attualmente attiva per la gestione operativa della discarica' e che per questo 'non sarà garantito il servizio di conferimento previsto per lunedì 26'. Coperture assicurative che sarebbero dovute arrivare dalla Città Metropolitana guidata sempre da Raggi". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "Ci viene da dire che la montagna di proclami e annunci dei cinque stelle ha partorito un topolino che ha portato tutto al punto di partenza". (segue) (Com)