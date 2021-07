Regno Unito: ministro della Salute si scusa per tweet in cui invitava a non farsi "intimidire" dal Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Sajid Javid si è scusato pubblicamente per aver invitato le persone a non farsi "intimidire" dal coronavirus. "Ho cancellato un tweet che usava la parola 'cower' (indietreggiare, farsi intimidire). Esprimevo gratitudine per il fatto che i vaccini ci aiutano a combattere come società, ma è stata una scelta sbagliata di parole e mi scuso sinceramente. Come molti, ho perso persone care a causa di questo terribile virus e non potrei mai minimizzare il suo impatto", ha detto scritto Javid in un altro tweet pubblicato oggi. Il ministro aveva ricevuto molte critiche per il suo tweet nel quale annunciava di essere "pienamente guarito" dal Covid-19 dopo averlo contratto la scorsa settimana.(Rel)