Libia: ministro Petrolio a “Nova”, 1,6 milioni di barili al giorno entro metà del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Libia potrebbe arrivare a 1,6 milioni di barili al giorno entro metà del 2022. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, in un’intervista esclusiva ad "Agenzia Nova”. “Il governo di unità nazionale ha fornito al settore un finanziamento di emergenza di un miliardo di dinari (circa 188 milioni di euro), in attesa dell’approvazione del bilancio dello stato”, ha dichiarato Aoun, sottolineando l’importanza dell’azienda italiana Eni nel Paese, in particolare nel contribuire a importanti programmi di sviluppo. Per quanto riguarda la distribuzione dei proventi del petrolio, principale fonte di reddito del Paese, il ministro ha ribadito la necessità di una gestione razionale, in grado di garantire che non vi siano ingiustizie e una distribuzione dei proventi basata su statistiche accurate. “La transizione verso l’energia da fonti rinnovabili è un tema discusso nel Paese, e vi saranno discussioni con la parte italiana per integrare quanto già precedentemente trattato durante la visita della delegazione libica in Italia il 31 maggio scorso”, ha concluso Aoun.(Lit)