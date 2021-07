Milano: Barbieri (Confcommercio), con 'Prossima Impresa 2021' più attenzione ai quartieri periferici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' positiva la valutazione di Confcommercio Milano sul bando "Prossima Impresa 2021" del Comune di Milano, c'è aspettativa per il provvedimento, dopo l'approvazione delle linee d'indirizzo da parte della Giunta di Palazzo Marino, che destinerà 3,7 milioni di euro a sostegno della rete di negozi e servizi di vicinato (imprese costituite da almeno un anno con una vetrina su strada) nei quartieri periferici milanesi. Il bando, realizzato dal Comune in collaborazione con la Camera di commercio, utilizzerà i fondi statali erogati con la legge 266/97: "aumentano le risorse rispetto a precedenti iniziative: questo è un dato importante. Bene anche le premialità aggiuntive a favore dell'imprenditoria femminile - afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – Il rilancio delle periferie è una sfida sempre difficile per Milano. Ancor più in un contesto che la pandemia ha modificato con i diversi flussi e spostamenti. Per affrontare questa sfida bisogna rinnovare l'impegno, condiviso con le istituzioni, di una forte attenzione ai quartieri periferici valorizzando il ruolo delle imprese: non soltanto dal punto di vista economico, ma come presidi sociali. Per quartieri più vivibili e sicuri". (Com)