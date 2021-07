Egitto: Al Sisi, accordo con Kuwait per realizzare due impianti di dissalazione nel Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha approvato un accordo con il Fondo del Kuwait per lo sviluppo economico arabo per la realizzazione di due impianti di dissalazione nel Sinai. È stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, rivelando che l’accordo era stato firmato nel novembre del 2020. L’accordo stabilisce un prestito da parte del Fondo di 5 milioni e 500 mila dinari (circa 15 milioni di euro) destinato alla costruzione degli impianti nelle città di Rafah e Bird al Abd, situate sulle rive del Mediterraneo, nel nord della penisola del Sinai.(Cae)