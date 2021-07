Incendi: Evangelista (M5s), subito stato d'emergenza per provincia Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'esprimere, a nome del Movimento cinque stelle, vicinanza ai cittadini sardi, agli imprenditori, agli agricoltori e agli allevatori della provincia di Oristano, devastata dai roghi, chiedo l'immediata dichiarazione dello stato di emergenza per l'intera zona". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s, Elvira Evangelista. "Stando a una prima ricognizione - continua la parlamentare in una nota - circa 10 mila ettari di territorio sono andati in fumo. Le fiamme divampate la scorsa notte e alimentate in queste ore da un forte vento di scirocco hanno provocato ingenti danni ambientali e messo in ginocchio l'economia di questo lembo di Sardegna. Sono ore drammatiche per la nostra Regione, centinaia di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, mentre altrettanti imprenditori rischiano di perdere tutto. Va immediatamente dichiarato lo stato d'emergenza - conclude Evangelista -, il governo intervenga subito". (Com)