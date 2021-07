Roma: controlli straordinari stazione Termini e rione Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa settimana sono proseguiti i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, previsti con ordinanza del questore, nelle aree della stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, così come stabilito in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per rendere più sicura la zona e contrastare forme di degrado urbano. Gli agenti del commissariato Esquilino, unitamente a personale della sezione operativa dell'Ufficio di Gabinetto, e a personale della polizia locale di Roma Capitale, hanno controllato 3.266 persone di cui 626 di nazionalità straniera e 397 con precedenti di polizia. Durante i servizi straordinari sono stati controllati 30 esercizi commerciali, 2 le sanzioni amministrative elevate. Sono stati controllati 387 veicoli e contestate 96 per infrazioni al codice della strada. Inoltre 10 i cittadini stranieri che trovati senza documenti, sono stati accompagnati in ufficio per essere identificati e per ulteriori accertamenti. (segue) (Rer)