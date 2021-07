Roma: controlli straordinari stazione Termini e rione Esquilino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata indagata in stato di arresto per furto aggravato mentre un'altra denunciata in stato di libertà per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato mentre un'altra persona è stata indagata in stato di libertà ai sensi dell'articolo 10 c.2 D.L. 48/2017. Danneggiamento aggravato e violazione del divieto di accesso all'area urbana della stazione Termini questi i reati contestati a 2 persone per le quali è scattata la denuncia in stato di libertà. Altre due persone sono state indagate in stato di libertà: il primo ai sensi dell'art. 73 comma 3 D.L. 159/20211( violazione foglio di via obbligatorio) e il secondo per minacce aggravate. (Rer)