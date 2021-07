Difesa: Marina militare, 20 membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti membri dell'equipaggio della nave Amerigo Vespucci sono risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto la Marina militare in un comunicato, precisando che i membri dell'equipaggio risultati positivi sono asintomatici o paucisintomatici. "In esito ai controlli di routine a bordo, con tamponi rapidi, alcuni membri dell’equipaggio sono risultati positivi, asintomatici ovvero paucisintomatici. In particolare sono stati riscontrati 20 positivi su un totale di circa 360 persone di equipaggio. La Marina ha prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una sosta nel porto della Spezia dove verrà attuato un protocollo specifico che prevede l’isolamento di 10 giorni in idonee strutture a terra per tutto il personale risultato positivo, nuovi controlli su tutti i membri dell’equipaggio e la completa sanificazione dell’unità. Al termine di questo periodo verrà eseguito nuovo controllo e la campagna allievi verrà ripresa appena possibile", afferma la nota, precisando che la Marina militare ha da tempo adottato procedure "molto rigorose" sulla prevenzione e sul controllo della diffusione del Covid-19 "che le hanno consentito di continuare a operare senza soluzione di continuità, con la massima attenzione alla sicurezza del proprio personale nel corso di tutta l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. L’intero equipaggio di Nave Vespucci ha aderito alla campagna vaccinale della Difesa e ben prima dell’inizio della campagna aveva completato il doppio ciclo di vaccinazione. In linea col protocollo della Forza armata per impedire la diffusione del Covid, continueranno con regolarità i controlli periodici", conclude il comunicato.(Com)