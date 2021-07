Libia: presidente Menfi, importante rispettare road map del Forum di dialogo di Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha rinnovato il suo impegno per rispettare la road map per le elezioni emanata dal Forum di dialogo politico libico che si è tenuto a Ginevra, in Svizzera, terminato all’inizio di luglio. Lo ha dichiarato lo stesso Menfi durante un incontro con le autorità locali tenutosi nel distretto di Al Butnan, nel nord-est del Paese. Il presidente del parlamento ha ribadito l’importanza di svolgere le elezioni nei tempi previsti il prossimo 24 dicembre, e ha dichiarato il suo sostegno al Comitato militare misto 5+5 affinché possa promuovere la riconciliazione del Paese. Durante l’incontro, Menfi ha discusso le problematiche che la regione deve affrontare, come la carenza di acqua e la crisi elettrica, illustrandone la risoluzione in coordinamento con il governo di unità nazionale. La road map del Forum di dialogo politico libico prevede lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali il 24 dicembre, in conclusione della fase di transizione della Libia.(Lit)