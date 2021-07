Famiglia: Brunetta, auguri a tutti i nonni e gli anziani, custodi di tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La ricorrenza, voluta da Papa Francesco, si riproporrà ogni anno nella quarta domenica del mese di luglio. Auguri a tutti loro (noi), custodi di tradizioni, colonne portanti delle nostre famiglie, punti di riferimento per i nostri nipoti, anello di congiunzione tra le generazioni. A loro va il riconoscimento di tutti come modello di solidarietà da preservare, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria". Lo scrive su Instagram il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.(Rin)