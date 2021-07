Incendi: Mura (Pd), alla Sardegna rapidi ristori dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanna per piromani irresponsabili o delinquenti colpevoli dei roghi che stanno devastando ampie aree della Sardegna, e solidarietà concreta verso comuni, aziende e cittadini colpiti dagli incendi. Appena valutati i danni, auspico che la Regione possa proclamare lo stato di calamità e chiedere a Roma la dichiarazione dello stato di emergenza: sono pronta a sostenere una richiesta di rapido ristoro al governo". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, del Partito democratico, in merito agli incendi divampati in Sardegna nell'Oristanese, nel Nuorese e nell'Ogliastra. Per la parlamentare, "rimane la necessità di rafforzare le attività di controllo, di prevenzione e repressione sul territorio, attivando canali di finanziamento dedicati e costanti. Vanno ringraziati gli uomini e le donne del sistema antincendio, Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco, volontari e squadre aeree, sempre - sottolinea l'esponente del Pd - in prima linea contro il fuoco, terribile nemico della Sardegna". (Com)