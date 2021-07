Covid: Figliuolo, vaccinare i ragazzi è importante per bloccare circolazione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vaccinare i ragazzi è importante per due ragioni: sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi, anche se statisticamente senza effetti gravi, e poi per bloccare la circolazione del virus. Per bloccare le mutazioni, bisogna avere quante più persone vaccinate". Lo ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, che ha ritirato in val di Susa il premio "Penna al merito" da parte degli Alpini. (Rin)