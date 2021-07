Covid: De Petris (Leu), per vincere resistenze a vaccinazione campagna informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vaccini sono l'arma principale di cui disponiamo nella lotta contro il Covid. La stragrande maggioranza della popolazione lo sa e si comporta di conseguenza ma per convincere anche chi è invece in preda a dubbi e paure irrazionali bisogna intervenire con una campagna metodica e capillare di sensibilizzazione e informazione. E' questa la giusta risposta alle manifestazioni spesso scomposte di sabato scorso". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Allo stesso tempo - prosegue la parlamentare in una nota - è fondamentale affrontare subito le vere e concrete difficoltà che ci aspettano dopo la pausa estiva: i nodi della scuola e dei trasporti. Ci vuole un intervento strutturato, strategico e ben organizzato per evitare che proprio a partire da quelle fragilità riparta il contagio".