Milano: Tajani, da Comune ingente investimento per attività di vicinato contro effetti della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota il Comune di Milano informa che sono state approvate venerdì dalla Giunta le linee di indirizzo di "Prossima Impresa 2021", il provvedimento che mette a disposizione oltre 3,7 milioni di euro per sostenere le imprese e gli esercizi di vicinato già attivi nelle aree meno centrali della città: dal quartiere Adriano a Gratosoglio, da Quarto Oggiaro a Lambrate, passando per la Barona e la Bovisa sino a Lorenteggio e Vigentino. "Rispetto alle passate edizioni, volte a favorire la nascita di nuove imprese nei quartieri più esterni della città - spiega l'assessora alle politiche per il lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani - quest'anno abbiamo voluto concentrare il nostro sforzo nel sostenere le imprese già esistenti, triplicando anche le risorse a disposizione per contrastare gli effetti della crisi post pandemica e favorire la ripartenza della città e dei suoi operatori commerciali. Nella convinzione che ogni luce o attività che rimane accesa e continua a operate sia un passo in più contro il depauperamento dei quartieri e il miglioramento della vivibilità delle singole zone, oggi, sempre meno dormitorio e sempre più parte integrante dello sviluppo della Milano che stiamo disegnando". Il bando "Prossima Impresa 2021", realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, rinnova l'impegno dell'amministrazione nel sostenere le piccole e dinamiche attività commerciali e artigianali che, risultano essere particolarmente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. (segue) (Com)