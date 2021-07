Milano: Tajani, da Comune ingente investimento per attività di vicinato contro effetti della crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando "Prossima Impresa 2021" – ha dichiarato Elena Vasco segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - che si inserisce tra i diversi interventi strategici che promuoviamo insieme al Comune di Milano, intende valorizzare il ruolo delle imprese di prossimità e di vicinato, fattori centrali per i processi di rigenerazione urbana, crescita inclusiva, sviluppo sostenibile del territorio. Per questo è fondamentale sostenere il tessuto imprenditoriale - soprattutto quello diffuso ed essenziale per la vita dei quartieri - con azioni mirate a riqualificarlo e rafforzarlo nelle sue componenti principali: organizzazione, innovazione, formazione, lavoro. Un impegno da sempre al centro delle politiche della Camera di commercio, ma che diventa ora più che mai necessario per accelerare la fase di ripresa e ripartenza economica e sociale, grazie alla ricerca e promozione di modelli innovativi di "fare impresa" capaci di generare una nuova visione di città partecipata e sostenibile". Le risorse messe a disposizione dal bando "Prossima Impresa 2021" derivano da fondi ministeriali erogati grazie alla Legge 266/97, che sostengono le imprese collocate in ambiti urbani caratterizzati da particolare degrado socio-economico. Ad accedere ai fondi potranno essere le micro e piccole imprese, attive nelle aree periferiche individuate dalla Legge 266, già costituite da almeno 12 mesi e che possiedono almeno una vetrina su strada oltre a essere operanti nel commercio di vicinato, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, turismo, cultura e tempo libero, altri settori. Per favorire la ripartenza post Covid 19, verrà data priorità a progetti di investimento riguardanti tematiche come la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, digitalizzazione e sviluppo del commercio elettronico, ampliamento o riorganizzazione delle superfici di vendita, sostenibilità ambientale e gestione di rifiuti, scarti, eccedenze alimentari, progetti di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro. Previste anche premialità aggiuntive a favore di progetti proposti da donne imprenditrici, particolarmente colpite dagli effetti della crisi. (segue) (Com)