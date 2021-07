Milano: Tajani, da Comune ingente investimento per attività di vicinato contro effetti della crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, le risorse messe a disposizione da "Prossima Impesa 2021" rappresentano il più alto investimento messo a disposizione dall'amministrazione in questo mandato a favore delle attività di vicinato. Oltre 3,7 milioni di euro che permetteranno l'erogazione di contributi a fondo perduto sino al 50 per cento della spesa complessiva (era il 25 per cento nella passata edizione), sino ad un massimo di 30 mila euro, oltre a un finanziamento a tasso agevolato, per l'altro 25 per cento, per un ammontare complessivo non superiore a 60 mila euro per ogni singolo progetto. Altra novità importante: sarà possibile rendicontare gli investimenti sostenuti dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2021, sino a un massimo di 15mila euro, per spese come l'allestimento dei dehor e plateatici e l'acquisto di dotazioni di sicurezza ecc. Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane sul portale www.comune.milano.it. La presentazione delle domande di finanziamento potrà avvenire a partire da settembre e sino ai primi di novembre attraverso la piattaforma online della Camera di Commercio. (Com)