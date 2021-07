Vaticano: Papa, Dio fa molto con quello che mettiamo a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Signore può fare molto con il poco che gli mettiamo a disposizione. Lo dice Papa Francesco, commentando il vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci all'Angelus. La richiesta che i discepoli fanno al ragazzo, di mettere a disposizione tutto quello che ha da mangiare, "sembra una proposta insensata", continua il Pontefice. "Umanamente è illogico - osserva -. Ma per Dio no. Anzi, proprio grazie a quel piccolo dono gratuito, e perciò eroico, Gesù può sfamare tutti. È un grande insegnamento per noi. Ci dice che il Signore può fare molto con il poco che gli mettiamo a disposizione". (Civ)