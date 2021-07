Vaticano: Papa, la logica dell'accumulo è contraria al Vangelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La logica dell'accumulo e del potere va contro la logica di Gesù. Ad affermarlo è il Papa nel corso dell'Angelus. "Noi cerchiamo di accumulare e di aumentare quel che abbiamo. Gesù invece chiede di donare, di diminuire", spiega il Pontefice. "Noi vogliamo moltiplicare per noi; Gesù apprezza quando dividiamo con gli altri, quando condividiamo". Ciò è particolarmente evidente nel Vangelo di oggi, dice Francesco che aggiunge: "È curioso che nei racconti della moltiplicazione dei pani presenti nei Vangeli non compare mai il verbo 'moltiplicare'. Anzi, i verbi utilizzati sono di segno opposto: 'spezzare', 'dare', 'distribuire'. Il vero miracolo, dice Gesù, non è la moltiplicazione che produce vanto e potere, ma la divisione, la condivisione, che accresce l'amore e permette a Dio di compiere prodigi". (Civ)