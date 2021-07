Ferrovie: sindacati, abolizione capotreno idea pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti concludono: "Oltre a ciò ci aspettiamo da Ansfisa risposte esaustive in merito a criticità che abbiamo già segnalato più volte, come ad esempio la lentezza nella sostituzione dei passaggi a livello, che sono attualmente circa 5 mila in Italia e continuano a costituire un pericolo, con sottopassi. Non faremo sconti a nessuno, perché sulla sicurezza non si scherza; siamo determinati a mettere in campo ogni azione atta alla difesa e alla tutela del ruolo del capotreno". (Com)