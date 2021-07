Vaticano: Papa, è nella condivisione che Dio compie miracoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una piazza San Pietro gremita di fedeli e pellegrini, Papa Francesco si affaccia alla finestra dello studio nel palazzo Apostolico Vaticano per recitare l'Angelus. Bergoglio parte dal commento del Vangelo, della moltiplicazione dei pani e dei pesci, per rivolgere un invito ad abbandonare la logica dell'accumulo e del potere per lasciarci conquistare dalla logica di Gesù, che è quella della condivisione e del dono. "È interessante vedere come avviene questo prodigio: Gesù non crea i pani e i pesci dal nulla, ma opera a partire da quello che gli portano i discepoli", spiega il Papa. "I discepoli gli chiedono di condividere tutto quello che ha da mangiare - aggiunge -. Sembra una proposta insensata. Perché privare una persona, per lo più un ragazzo, di quello che si è portato da casa e ha il diritto di tenere per sé? Perché togliere a uno ciò che comunque non basta a sfamare tutti? Umanamente è illogico. Ma per Dio no. Anzi, proprio grazie a quel piccolo dono gratuito, e perciò eroico, Gesù può sfamare tutti. È un grande insegnamento per noi. Ci dice che il Signore può fare molto con il poco che gli mettiamo a disposizione". La storia della salvezza è piena di esempi di persone che hanno mostrano questa logica della piccolezza e del dono, diversa dalla nostra. "Noi cerchiamo di accumulare e di aumentare quel che abbiamo; Gesù invece chiede di donare, di diminuire", osserva il Pontefice che continua: "Noi vogliamo moltiplicare per noi; Gesù apprezza quando dividiamo con gli altri, quando condividiamo". Ciò è particolarmente evidente nel vangelo di oggi, dice Francesco. "È curioso - sottolinea - che nei racconti della moltiplicazione dei pani presenti nei Vangeli non compare mai il verbo 'moltiplicare'. Anzi, i verbi utilizzati sono di segno opposto: 'spezzare', 'dare', 'distribuire'. Il vero miracolo, dice Gesù, non è la moltiplicazione che produce vanto e potere, ma la divisione, la condivisione, che accresce l'amore e permette a Dio di compiere prodigi". (segue) (Civ)