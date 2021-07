Vaticano: Papa, è nella condivisione che Dio compie miracoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il pensiero del Papa è rivolto a quanti nel mondo muoiono di fame. "È stato calcolato che ogni giorno nel mondo circa settemila bambini sotto i cinque anni muoiono per motivi legati alla malnutrizione", rileva il Pontefice che prosegue: "Oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta condivisione". Da qui l'invito: "Coraggio, dona il poco che hai, i tuoi talenti e i tuoi beni, mettili a disposizione di Gesù e dei fratelli - segnala Papa Francesco -. Non temere, nulla andrà perso, perché, se condividi, Dio moltiplica. Scaccia la falsa modestia di sentirti inadeguato, fidati. Credi nell'amore, nel potere del servizio, nella forza della gratuità". (Civ)