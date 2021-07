Roma 2021: Fassina (SpR) prima uscita pubblica di Sce, sarà confronto largo e aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le donne e gli uomini di 'Sinistra civica ecologista', la proposta politica ed elettorale eco-socialista a sostegno della candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma Capitale, saremo in piazza, domani per un'assemblea pubblica. Alle 18:30, a Testaccio, a piazza Santa Maria Liberatrice, per un appuntamento pubblico di presentazione del nostro programma e delle prime candidature sia per il Campidoglio che per i Municipi". Così in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma, tra i promotori della lista Sinistra civica ecologista per Roberto Gualtieri sindaco. "Interverranno anche tante personalità dell'universo del lavoro, delle attività produttive, dell'impegno sociale, della solidarietà, del femminismo, della trasformazione ecologica e della cultura. Un confronto largo e aperto per ascoltare le migliori energie dei territori e rafforzare il percorso partecipato di rinnovamento della classe dirigente nelle istituzioni. Vi aspettiamo", conclude Fassina. (Com)