- "Stamani a Scilla, Giornata dei nonni e degli anziani. Penso ai miei, di nonni. Penso a tanti bei ricordi. Ma penso anche al tempo in più che avrei potuto passare con loro. Nostalgia per non averlo fatto. E oggi è troppo tardi. Rimangono i bei ricordi e tanta nostalgia". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)