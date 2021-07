Brasile: nuove proteste contro governo Bolsonaro per gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in strada ieri in diverse città del Brasile per chiedere l’impeachment del presidente Jair Bolsonaro per la sua gestione della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale si sono registrate manifestazioni in almeno 120 città in 26 stati. Si tratta della quinta grande giornata di protesta contro il governo Bolsonaro. Oltre all'impeachment per Bolsonaro, i manifestanti hanno chiesto un aumento degli aiuti di emergenza erogati durante la pandemia e maggiori risorse per l'istruzione. Ci sono state anche manifestazioni contro la privatizzazione della compagnia elettrica Eletrobras e delle Poste. Il Brasile ha registrato dall’inizio della pandemia un totale di quasi 20 milioni di contagi e oltre 500 mila decessi legati al virus. (Brb)